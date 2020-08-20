Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Bodrum Tilkicik Koyunda kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Saatlerce denizden çıkmayan şarkıcı bol bol yüzdü.
Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:24
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:24
Tuğba Ekici, Yalıkavak'ta bir Beach'te denize girerken görüntülendi.
Geçen ay çıkarttığı yeni single "Son Dakika" ile müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Ekinci, klip yorgunluğunu Bodrum'da tatil yaparak attı.