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Haberler Galeri Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı

Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Bodrum Tilkicik Koyunda kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Saatlerce denizden çıkmayan şarkıcı bol bol yüzdü.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:24 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:24
Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı

Tuğba Ekici, Yalıkavak'ta bir Beach'te denize girerken görüntülendi.

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Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı

Geçen ay çıkarttığı yeni single "Son Dakika" ile müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Ekinci, klip yorgunluğunu Bodrum'da tatil yaparak attı.

Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı
Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı
Tuğba Ekinci, Ege’nin serin sularına kendini bıraktı
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