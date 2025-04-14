TÜGŞAV’dan rapçi Ezhel’in bağışına red!

TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz.