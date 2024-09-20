Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi

Düğüne pek çok ünlü isim katıldı.
Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.
Düğün arabası olarak, Serkan Keskin'in 25 yıldır sahibi olduğu klasik otomobil kullanıldı.