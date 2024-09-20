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Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi

6 yıla yakın süredir beraber olan oyuncu Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti Etiler'de bir mekanda dünyaevine girdi. Serkan Keskin, balayı yapamayacaklarını, hemen işe başlayacaklarını ifade etti. Çiftin bu mutlu gününde pek çok ünlü isim katılım sağladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:39

Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi
Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi

Daha önce nikâhlarını 3 kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin, sonunda evlendi. Oyuncu çift, Etiler'deki bir mekânda dünyaevine girdi. Törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

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Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi
Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi

Meriç Aral, düğün öncesinde; "Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan, bana evlenme teklifi etti" dedi.

Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi
Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi

HEMEN İŞE BAŞLAYACAĞIZ

Serkan Keskin ise evlilik teklifi hakkında şunları söyledi; "Sevgilim, bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız."

Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi
Üç kez nikahları ertelenen Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi

Düğüne pek çok ünlü isim katıldı.

Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.

Düğün arabası olarak, Serkan Keskin'in 25 yıldır sahibi olduğu klasik otomobil kullanıldı.