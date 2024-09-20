Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti sonunda evlendi

6 yıla yakın süredir beraber olan oyuncu Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti Etiler'de bir mekanda dünyaevine girdi. Serkan Keskin, balayı yapamayacaklarını, hemen işe başlayacaklarını ifade etti. Çiftin bu mutlu gününde pek çok ünlü isim katılım sağladı.