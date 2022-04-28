Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Özgü Kaya Üç Kız Kardeş'te canlandırdığı Türkan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu dizideki başarısıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaya, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Kaya'nın sevgilisi herkesi şaşırttı. Özel hayatıyla mercek altına alınan oyuncunun eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi...