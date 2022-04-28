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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Özgü Kaya Üç Kız Kardeş'te canlandırdığı Türkan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu dizideki başarısıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaya, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Kaya'nın sevgilisi herkesi şaşırttı. Özel hayatıyla mercek altına alınan oyuncunun eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:24
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Bir anda sosyal medyanın da gündemine oturan Kaya'nın özel hayatı mercek altına alındı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Kaya'nın eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi…

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı
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