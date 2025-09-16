Ufuk Özkan intihar iddialarını yalanlamıştı! Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan öyle bir açıklama yaptı ki... Yürekler ağza geldi
Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan dizi oyuncusu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddialarını sosyal medys hesabından yalanlamıştı. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu iddia ederek sosyal medya medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım Ufuk Özkan ile ilgi kafa karışıklığı oluşturdu.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu yönündeki haberleri sosyal medya hesabından yalanlamış, oyuncu hastaneye başvurusunun rutin ilaç kontrolü nedeniyle olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMASI: Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. "İntihar girişimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı" iddiaları gündem olurken, Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.
Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."
MANİDAR PAYLAŞIM Ufuk Özkan en son sosyal medya hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı, 'bir varmış bir yokmuş' notuyla yayınlamış...
Ancak Ufuk Özkan'ın kardeşi öyle bir şey paylaştı ki kafalar yeniden karıştı.
ABİM YOĞUN BAKIMDA
Umut Özkan yaptığı paylaşımda "Abim yoğun bakımda" diyerek dua istedi.
Asiye Acar da şu paylaşımda bulundu: "Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi.
Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar."