Ufuk Özkan intihar iddialarını yalanlamıştı! Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan öyle bir açıklama yaptı ki... Yürekler ağza geldi

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan dizi oyuncusu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddialarını sosyal medys hesabından yalanlamıştı. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu iddia ederek sosyal medya medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım Ufuk Özkan ile ilgi kafa karışıklığı oluşturdu.

