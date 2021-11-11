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Umut Evirgen sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı görmek için soluğu Adana'da aldı
Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğini itiraf eden işletmeci Umut Evirgen, soluğu Adana'da aldı. Serenay Sarıkaya yeni dizisi için şu aralar Adana'da. Umut Evirgen bir süre daha dizi çekimi için Adana'da kalacak olan sevgilisini ziyarete gitti.
Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:40Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:57
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Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşkları kısa süren Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ikilisi başka ilişkilere yelken açtılar bile. Melisa Şenolsun'dan sonra gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Aşk iddialarını önce yalanlayan çiftten Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde aşk itirafı geldi.
"BU HABERLERDEN SIKILDIM"
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.
Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.
"EVET, SERENAY İLE AŞK YAŞIYORUZ"
Umut Evirgen'den ise aşk itirafı gelmişti. Umut Evirgen muhabirlerin sorusuna "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap verdi.