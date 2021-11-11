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Umut Evirgen sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı görmek için soluğu Adana'da aldı

Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğini itiraf eden işletmeci Umut Evirgen, soluğu Adana'da aldı. Serenay Sarıkaya yeni dizisi için şu aralar Adana'da. Umut Evirgen bir süre daha dizi çekimi için Adana'da kalacak olan sevgilisini ziyarete gitti.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





