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Haberler Galeri Ünlü komedyene büyük şok! Tolga Çevik soluğu mahkemede aldı

Ünlü komedyene büyük şok! Tolga Çevik soluğu mahkemede aldı

Sosyal medya aracılığıyla bir kullanıcı, ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik'in kimlik, telefon, ikametgâh bilgilerini ele geçirdiği bir video paylaştı. Özel bilgileri ifşa edilen Çevik, soluğu mahkemede aldı.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:47 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 12:15
Ünlü komedyene büyük şok! Tolga Çevik soluğu mahkemede aldı

Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini gören Çevik, videonun kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurdu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Çevik, devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullanarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahsın cezalandırılmasını istedi.

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Ünlü komedyene büyük şok! Tolga Çevik soluğu mahkemede aldı

Ünlü komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgelerini ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcıyı ihbar etti. Emir T. İsimli bir kullanıcı kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen TC Kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda, Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in TC Kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu. Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi.

Ünlü komedyene büyük şok! Tolga Çevik soluğu mahkemede aldı

VİDEO KALDIRILDI

Videodan haberdar olan Çevik, videodaki bilgiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak videodaki bilgileri paylaşan şahsın, milyonlarca kişi tarafından bir platforma paylaşarak kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası hakimlik, videoya erişim engeli getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü komedyene büyük şok! Tolga Çevik soluğu mahkemede aldı

Komedyen Tolga Çevik ile mutlu bir evlilik sürdüren Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik, 40 yaşına bastı. Eşine doğum günü için sürpriz yapan ünlü isim, Özge Çevik'e yeniden evlenme teklifinde bulundu. Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü komedyene büyük şok! Tolga Çevik soluğu mahkemede aldı

Mutlu birliktelikleri devam eden ve Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çiftten ünlü komedyen, geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olmuştu. Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürmüştü.

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