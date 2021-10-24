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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber!

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber!

Diriliş Ertuğrul'da 'Artuk' karakterine can veren oyuncu Ayberk Pekcan, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aldığı haberle şok oldu.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 11:22 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 11:30
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan’dan üzücü haber!

Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, Keşanlı Ali Destanı ve Ihlamurlar Altında dizilerinden tanıdığımız 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aldığı haberle şok oldu.

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Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan’dan üzücü haber!

Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan’dan üzücü haber!

"BEN AKCİĞER KANSERİ OLMUŞUM"

Ayberk Pekcan açıklamasında şunları söyledi; "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. "

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan’dan üzücü haber!

"Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan’dan üzücü haber!
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