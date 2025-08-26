Aradığı aşkı buldu! Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem’le Marmaris'te evlendi! Düğünden ilk kareler geldi
Oyuncu Bestemsu Özdemir aradığı aşkı buldu! Ani bir kararla sevgilisi Ersin Görkem ile evlilik kararı aldı. Aile ve arkadaşları arasında gerçekleştirilen küçük bir törenle Marmaris'te dünyaevine girdi. İşte o düğünden ilk kareler!
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem’le Marmaris'te evlendi!
Oyuncu Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
SÜRPRİZ KARAR ŞAŞIRTMIŞTI
İlişkileri doludizgin devam eden çiftten sürpriz haber geçtiğimiz günlerde geldi.
Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem'den evlilik teklifi aldı.
MÜJDE BÖYLE DUYURULDU
Ali Eyüboğlu yaptığı açıklamada, "Ersin Görkem'in ailesi Bestemsu'nun ailesinden kızı istemeye gittiler. 25 Ağustos'ta Fethiye'de evlenecekler." ifadelerini kullanarak müjdeyi vermişti.
GELİN ALMA MERASİMİ SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE İLGİ GÖRDÜ
Gelin alma merasimi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
ŞAŞKINLIK YARATTI
Ünlü oyuncunun ata bindiği anlar ise Instagram kullanıcılarında şaşkınlık yarattı.
AKŞAM SAATLERİNDE EVLENDİ
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, akşam saatlerinde ise mutluluğa 'evet' dedi.
DÜĞÜN MARMARİS'TEYDİ
Ünlü oyuncu Marmaris'te düzenlenen törenle evlendi.
SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER
Aile ve arkadaşların katıldığı sade bir düğün düzenlendi. Nikâhın ardından teknede kutlama yapıldı.
İşte düğünden ilk kareler!
Öte yandan özel hayatıyla son günlerde mercek altına alınan altına Bestemsu Özdemir her defasında yüzünde estetik operasyon bulunmadığını dile getiriyor.
Yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir estetiğe olan bakış açısını dile getirdi.
Ünlü oyuncunun eski hali yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Aramızda Kalmasın programının haberine göre; Yüzünde estetik olmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:
''Çok kişisel bir şey, çok kişisel bir tercih bu. Ben ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor. O yüzden mimiklerimi kullanabilmek adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum''
Oyuncu olduğu için mimiklerini kaybetmemek adına estetik operasyon yaptırmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
İşte ünlü oyuncunun estetiksiz hali...
Bestemsu Özdemir'in eski hali sosyal medyada dolaşıma girdi.