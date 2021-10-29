Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

'Küçük Kadınlar' dizisiyle adını duyuran oyuncu Fulya Zenginer, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu. Güzel haberi takipçileriyle paylaşan Fulya Zenginer, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum... Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" notunu düştü.