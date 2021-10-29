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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

'Küçük Kadınlar' dizisiyle adını duyuran oyuncu Fulya Zenginer, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu. Güzel haberi takipçileriyle paylaşan Fulya Zenginer, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum... Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 10:14
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu, haberi Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

Eşiyle ultrason fotoğraflarını paylaşan Zenginer, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor...

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum...

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ile eşi Kuntay Tarık Evren bebek beklediklerini açıkladı

Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" diye yazdı.

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