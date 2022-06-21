Ünlü oyuncu Gizem Katmer dünyaevine girdi

'Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren 27 yaşındaki oyuncu Gizem Katmer, bir süredir beraberlik yaşadığı sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile nikah masasına oturdu.
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 09:45Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 10:32
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Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan genç oyuncu Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşıyordu.
Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan ünlü çiftten Katmer, bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yorum yapmayı ihmal etmemişti.
Gizem Katmer ile Güçlü Aydoğdu, dün aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Mutluluğa 'evet' diyen çiftin düğününden ilk kare Katmer'in 'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakteriyle ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan geldi.
Gizem Katmer, daha önce verdiği bir röportajda, 'Masumlar Apartmanı' dizisinde en zorlandığı sahnenin küvet sahnesi olduğunu belirtmiş, "Zorlandığım sahneler, bana daha fazla keyif veriyor" demişti.