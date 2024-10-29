Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş adamı Ural Kaspar evlendi!
Bir dargın bir barışık ilişkilerini yürüten İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evlendi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile ilişkilerini resmiyete döktü. İşte, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar mutlu günlerinden kareler...
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş adamı Ural Kaspar evlendi!
AYRILIK KISA SÜRDÜ
Geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşayan çift, Ocak ayında ayrılmıştı. Birbirlerini takipten çıkan çiftin, ayrılığı çok uzun sürmedi. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurdu.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş adamı Ural Kaspar evlendi!
"URAL'IN RESTORANINDA TANIŞTIK"
Sevgilisi ile görüntülenen Helvacıoğlu ilişkisi hakkında, "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural'ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, mutluyuz" demişti.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş adamı Ural Kaspar evlendi!
ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ!
Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş adamı Ural Kaspar evlendi!
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Dedesi Selanik Arnavutlarındandır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş adamı Ural Kaspar evlendi!
2016 yılında No 309 dizisinde "Pelin Su" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde "Nefes" karakterini canlandırdı. 2021 yılında yayımlanan Seni Çok Bekledim dizisinde ise "Ayliz" karakterini ve Baş Belası dizisinde "Psikolog İpek" karakterini canlandırdı.