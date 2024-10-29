Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş adamı Ural Kaspar evlendi!

Bir dargın bir barışık ilişkilerini yürüten İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evlendi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile ilişkilerini resmiyete döktü. İşte, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar mutlu günlerinden kareler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 29 Ekim 2024 13:22 Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





