Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’ı vahşice öldürdükten sonra kaçtı

KOMŞU BAĞIRMALAR DUYDUM, SİYAH GİYİMLİ BİRİ KAÇTI



Asayiş Şube Müdürşüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kırav'ın komşusunun bilgisine başvuruldu. Elif Kırav'ın olay yeri adreste annesi ve babası ile birlikte ikamet ettiğini, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğu, kendisinin tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir şahsın apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü, saat: 16.30 sıralarında maktul şahsın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine olay yeri daireye çıktığını ve ikamet kapısının açık olması sebebiyle içeri girdiğinde maktul şahsın yaralı vaziyette olduğunu görerek ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.