Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı vahşice öldürdükten sonra kaçtı
Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan Akdağ, polis ekipleri tarafından yakalandı.
YUNUS EMRE KAVAK
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İstanbul Fatih'te oyuncu ve sosyal medya fenomeni Sevil Akdağ (32), tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli Sevil Akdağ ilk ifadesinde; "Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım" dediği öne sürüldü.
Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra önce bileklerini kesti ardından evden kaçtı.
Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.
KOMŞU BAĞIRMALAR DUYDUM, SİYAH GİYİMLİ BİRİ KAÇTI
Asayiş Şube Müdürşüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kırav'ın komşusunun bilgisine başvuruldu. Elif Kırav'ın olay yeri adreste annesi ve babası ile birlikte ikamet ettiğini, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğu, kendisinin tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir şahsın apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü, saat: 16.30 sıralarında maktul şahsın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine olay yeri daireye çıktığını ve ikamet kapısının açık olması sebebiyle içeri girdiğinde maktul şahsın yaralı vaziyette olduğunu görerek ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.
EVDE BOĞUŞMA İZLERİ
Cinayet Dedektifleri konu ile ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda, olay yeri ikametin 1+1 daire olduğu, maktul şahsın ikametin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere çok sayıda kesiler şeklinde eks olduğu, belirlendi. İkamet içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu anlaşılmış, ikamet içerisinde bir suç unsuru elde edilemedi.
ESENYURT'TA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince izlenen kamera görüntüleri ve tanık şahıs beyanlarından şüpheli Sevil Akdağ'ın tespit edildi. Akdağ Esenyurt ilçesinde yakalandı.
Şüpheli ilk ifadesinde; "Kırav ile ile arkadaş olduklarını, gece sıralarında dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olay yeri adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah sıralarında aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını, maktul şahsın kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını daha sonra birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığından dolayı bir şey hatırlamadığını öne sürdü. Konu ilgili çalışmalar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince devam ediyor.