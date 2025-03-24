Ünlü oyuncudan üzen haber! Eşi Naşit Özcan’ın sağlık durumunu açıkladı

Göklü yaptığı yazılı açıklamada, "Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı... Hala yoğun bakımda...solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum... Sevgilerimle Elif..." ifadelerine yer verdi.