Ünlü oyuncudan üzen haber! Eşi Naşit Özcan’ın sağlık durumunu açıkladı

68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı. Özcan'ın sosyal medya hesabı Instagram'da "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verilmişti.
"DURUMU STABİL"
Açıklamada "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" denilmişti.
Ünlü oyuncunun son sağlık durumu hakkında eşi Elif Göklü Özcan sosyal medyada açıklama yaptı.
Göklü yaptığı yazılı açıklamada, "Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı... Hala yoğun bakımda...solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum... Sevgilerimle Elif..." ifadelerine yer verdi.