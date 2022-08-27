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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Kibariye'nin acı günü!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin acı günü!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberle yıkılan Kibariye, annesini son yolculuğuna uğurladı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:23
Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü!

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Makbule Tokmak, "Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı.

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Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü!

CENAZE TÖRENİNDE ZOR DURDU

2. Sayfa'nın haberine göre, annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü. Kibariye, annesinin ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor.

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü!

"ŞOFEER ŞOFER" SÖZLERİYLE TANINMIŞTI

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü!

"Şofeer şofer" sözleriyle tanınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek sitem etmişti.

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü!
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