Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
Yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen veda törenine Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav, oyuncular İrem Helvacıoğlu, İsmail Şaşmaz, İlayda Çevik gibi ünlü isimlerle çok sayıda seveni gelmeye başladı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise anma törenine kızı Iraz ile birlikte katıldı.
HABER MERKEZİ
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Türk televizyonlarının ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Fetö konusunu en cesur şekilde anlatan "Yalnız Kurt" dizisinin de yapımcısıydı
"Deli Yürek", "Ekmek Teknesi" ve "Kurtlar Vadisi" gibi unutulmaz yapımlara imza atan Sınav, Fetö konusunu en cesur şekilde anlatan "Yalnız Kurt" dizisinin de yapımcısıydı.
İLK TÖREN AKM'DE
Sınav için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.
Usta yönetmenin AKM'deki anma törenine Osman Sınav'ın ğlu Yusuf Sınav, oyuncular İrem Helvacıoğlu, İsmail Şaşmaz, İlayda Çevik gibi ünlü isimlerle çok sayıda seveni gelmeye başladı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise anma törenine kızı Iraz ile birlikte katıldı.
Anma törenine katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da yer aldı. "Birçok ilke imza attı. Çok önemli bir insandı. Çok büyük bir kayıp oldu." cümleleriyle Osman Sınav'ı andı.
Törene katılan isimlerden Ulaş Tuna Astepe ise "Çok öğrenci yetiştirdi Osman Hoca. Bu dünyadan şerefiyle bir Osman Sınav geçti" cümleleriyle andı. Törende yer alan isimlerden İrem Helvacıoğlu ise; "Hepimizin başı sağolsun. Bence şu an camiada bulunan birçok oyuncunun, yer aldığı konumu almasını sağlayan bir hocayı kaybettik" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav AKM'de gerçekleşen anma töreninde "Ağlamayacağıma söz verdim" cümleleriyle konuşmasını açsa da, göz yaşlarını tutamadığı anlar yürekleri burktu. "Biz onu değiştirmeye hiç çalışmaıdk. Bize kattığın her şey için çok teşekkür ederim." sözleriyle sonlandırdığı cümleleriyle babasına veda etti. Osman Sınav düzenlenen tören AKM'de son bulurken tabutu omuzlarda son yolculuğuna uğurlanmak üzere yola çıktı.
ANMA TÖRENİNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI
Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
"BANA BU MESLEĞİ ÖĞRETEN KİŞİDİR"
Kenan İmirzalıoğlu, "Ustam" dediği Osman Sınav'a "Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Sık sık görüşüyorduk, haftalar önce iyi hissettiği zamanlarda birlikte yemek yemiştik. Türkiye için çok önemli bir insandı, çok kıymetli bir sinemacıydı.
Benim için bambaşka bir durum... Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir, bana bu mesleği öğreten, bu işin ahlakını, ilkelerini öğreten kişidir. Hocamdı benim ilk işime beraber başlamıştık" diye veda etti.