Ünlü yönetmen Osman Sınav’a veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

İLK TÖREN AKM'DE

Sınav için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.

Usta yönetmenin AKM'deki anma törenine Osman Sınav'ın ğlu Yusuf Sınav, oyuncular İrem Helvacıoğlu, İsmail Şaşmaz, İlayda Çevik gibi ünlü isimlerle çok sayıda seveni gelmeye başladı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise anma törenine kızı Iraz ile birlikte katıldı.



Anma törenine katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da yer aldı. "Birçok ilke imza attı. Çok önemli bir insandı. Çok büyük bir kayıp oldu." cümleleriyle Osman Sınav'ı andı.