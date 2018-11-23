Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Peki çok beğendiğimiz o ünlülerin gerçek isimleri ne?
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma, 10:18:22Güncelleme Tarihi: 10:28:39
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Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...