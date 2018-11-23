Ünlülerin gerçek isimleri

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Peki çok beğendiğimiz o ünlülerin gerçek isimleri ne?