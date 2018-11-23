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Ünlülerin gerçek isimleri

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Peki çok beğendiğimiz o ünlülerin gerçek isimleri ne?

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma, 10:18:22 Güncelleme Tarihi: 10:28:39
Ünlülerin gerçek isimleri

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...

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Ünlülerin gerçek isimleri

13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da doğan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın asıl ismi Tahsin Tarık Üregil'dir.

Ünlülerin gerçek isimleri

ADİLE NAŞİT

Adela Özcan

Ünlülerin gerçek isimleri

SEDA SAYAN

Aysel Gülaçar

Ünlülerin gerçek isimleri

TEOMAN

Fazlı Teoman Yakupoğlu

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