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Haberler Galeri Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

Ünlülerin son dönemde yurt dışından aldıkları gayrimenkuller dikkat çekiyor. Aralarında Tarkan ve Hadise gibi isimlerin de bulunduğu ünlü camiasında ülke dışında ev almak adeta bir hobiye dönüştü. Biz de sizler için yurt dışında ev alan ünlüleri derledik. Hangi ünlü, hangi ülkeden ev aldı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

Son dönemde dikkat çeken bir trend olarak, birçok ünlü yurt dışından ev almaya başladı. Kimi yatırım amaçlı, kimi tatil için, kimi de iş ve yaşam tarzına uygun olarak farklı ülkelerde mülk sahibi oluyor.

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Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

ALMANYA'DA EVİ VAR, NEW YORK'TAN DA ALDI

Birçok Türk ünlü, hem yatırım hem de yaşam kalitesini artırmak amacıyla yurtdışından ev alıyor. Megastar Tarkan, doğduğu ülke olan Almanya'da bir evi olmasının yanı sıra, New York'ta da bir mülk edindi.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın da ABD'de evi bulunuyor. Popçu Kenan Doğulu da ABD'de evi olan ünlüler arasında yerini alıyor. 2019'da, Paris'ten, 1.5 milyon Euro'luk daire satın alan Tuba Büyüküstün'ün de Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

TARKAN

Karantina döneminde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile Almanya'daki evine taşınan Megastar Tarkan da Miami'de evi bulunan ünlüler arasında.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

2019 yılında Paris'ten, 1.5 milyon Euro değerinde bir daire satın alan Tuba Büyüküstün'ün Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

HALUK BİLGİNER

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in de Londra'da evi bulunuyor.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

YILMAZ ERDOĞAN

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın ABD'de evi bulunuyor.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

DEMET AKALIN

Demet Akalın, yatırım amaçlı olarak Miami'den ev aldığını açıklamıştı.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

KENAN DOĞULU

Popçu Kenan Doğulu da ABD'de evi olan ünlüler arasında yerini alıyor.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

HADİSE

Hadise, Belçika doğumlu olduğu için orada bir evi var.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

KIVANÇ TATLITUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Paris'te dünya evine girmişti. Tatlıtuğ'un dünya evine girdiği Paris'te bir evi bulunuyor.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

ÖYKÜ ÇELİK

Oyuncu Öykü Çelik, Londra'dan ev aldı. Çelik, temelli olarak İngiltere'ye taşındı.

Ünlülerin yurt dışı sevdası! Londra, Paris, Almanya, ABD, hangi ünlü nereden ev aldı? Tarkan, Hadise, Seda Sayan...

SEDA SAYAN

Seda Sayan'ın ise Londra'da evi var