ALMANYA'DA EVİ VAR, NEW YORK'TAN DA ALDI

Birçok Türk ünlü, hem yatırım hem de yaşam kalitesini artırmak amacıyla yurtdışından ev alıyor. Megastar Tarkan, doğduğu ülke olan Almanya'da bir evi olmasının yanı sıra, New York'ta da bir mülk edindi.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın da ABD'de evi bulunuyor. Popçu Kenan Doğulu da ABD'de evi olan ünlüler arasında yerini alıyor. 2019'da, Paris'ten, 1.5 milyon Euro'luk daire satın alan Tuba Büyüküstün'ün de Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.