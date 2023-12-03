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Haberler Galeri Usta oyuncu Can Gürzap'a veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Usta oyuncu Can Gürzap'a veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Usta sinema ve tiyaro sanatçısı Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gürzap için bugün Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Türk sanat dünyasının çok önemli bir ismiydi. Sanat, onun yaşamının ilham kaynağıydı." açıklamasında bulundu.

AA

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar 14:58 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2023 Pazar 15:00

Usta oyuncu Can Gürzap’a veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Vefat eden sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Saygı duruşu ve Gürzap'ın hayatını anlatan kısa video ile başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının kaybı dolayısıyla büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti.

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Usta oyuncu Can Gürzap’a veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Gürzap'ın Türk sanat dünyasının çok önemli bir ismi olduğunu anlatan Ersoy, "Sanat, onun yaşamının ilham kaynağıydı. 79 yıllık ömrünü sadece sanata vakfetmiş birinden bahsediyorum. Çok sayıda genç sanatçının yetişmesine katkısı oldu, bu uğurda çok emekler verdi." dedi.

Bakan Ersoy, Gürzap'ın İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldığına değinerek, "Tiyatro başta olmak üzere sanatın birçok koluna katkısı olmuş bir değerimizdi. Kendisini ilk olarak 5 yıl önce Sakarya'da trafik kazası geçirdikten sonra hasta yatağında ziyaret ettiğim zaman tanımıştım. Zarafetini ve nezaketini o zaman fark etmiştim. Hasta yatağındaki davranışları bile ne kadar değerli biri olduğunu hissettiriyordu. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağım. Bizlere düşen, onun bize bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarabilmek, bize verdiği öğütleri gelecek nesillere taşımak için elimizden gelen çabaları göstermek." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Can Gürzap’a veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

"BU TOPLUM ONUN HAKKINI NASIL ÖDER ONU BİLEMEM"
Sanatçının yakın dostlarından oyuncu Atsız Karaduman ise Gürzap ile 1974'te tanıştığını kaydederek, "İngiltere'den döndükten sonra Marmara Devlet Konservatuvarında hocam olmuştu. Daha sonra İstanbul'a geldiğinde hocalığın ötesinde arkadaş, dost olduk, sırdaş ve dert ortağı olduk." ifadesini kullandı.

Karaduman, şöyle devam etti:

"Tiyatroda hem oyuncu olacaksınız, hem yönetmen olacaksınız, o yetmeyecek. Radyoya hem oyuncu hem yönetmen olacaksınız, o da yetmeyecek. Televizyonda ve sinemada oyuncu ve yönetmen olacaksınız. O da yetmeyecek bir de üstüne oyun yazacaksınız. Bu her babayiğidin harcı değildir. İşte o yiğit şimdi burada yatıyor. O, işten kazandığı paralarla bu ülkenin evlatları için okul açtı, binlerce insan yetiştirdi. Bu toplum onun hakkını nasıl öder onu bilemem. Hocam oturmayı, kalkmayı, yemeyi içmeyi, giyinmeyi, adabımuaşereti, konuşmayı çok iyi bilirdi. Bundan sonra onun öğretilerini devam ettirmek bizim görevimiz."

Usta oyuncu Can Gürzap’a veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Işıl Yücesoy da konuşmasında, "Can çok donanımlı, çok bilgili bir adamdı. Bu ülkeye çok layık olmuş, ömür boyu hatırlayacağımız bir kişi. Bunun yanında çok zarif, şık bir adamdı." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin ardından tiyatro sanatçısı Melek Baykal gazetecilere, Gürzap'ın çok değerli bir tiyatrocu olduğunu belirterek, "Duruşuyla, tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla bambaşka bir insandı Can Gürzap. Yeri asla dolmayacak." dedi.

Usta oyuncu Can Gürzap’a veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
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