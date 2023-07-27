Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Birçok başarılı projeye imza atmış olan Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Yılmaz Gruda, böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçı için bugün saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sevenleri yasa boğan Gruda, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.