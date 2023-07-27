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Haberler Galeri Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Birçok başarılı projeye imza atmış olan Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Yılmaz Gruda, böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçı için bugün saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sevenleri yasa boğan Gruda, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 08:53 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:42

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Acı haberi menajeri Tümay Özokur sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü sanatçı 94 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Sanatçı için bugün saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Gruda, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazını takiben, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.

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