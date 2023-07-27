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Haberler Galeri Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Birçok başarılı projeye imza atmış olan Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Yılmaz Gruda, böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçı için bugün saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlendi. Sevenleri yasa boğan Gruda, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 17:04 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 17:11

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak
Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak
Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Acı haberi menajeri Tümay Özokur sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü sanatçı 94 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak
Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Sanatçı için bugün saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak
Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Hürriyet'in haberine göre; Usta oyuncuya veda töreninde salondaki boşluk dikkat çekti.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Dedesinin vefatının ardından duygularını dile getiren Emre Gruda şunları söyledi:

"İlginç bir an yaşıyorum. Burada benim için bir baş hoca yatıyor, sanat adına kendi adıma pek çok şey öğrendim. Bana duygularımı kontrol etmeyi öğretmişti, o yüzden şu an ağlamıyorum. Ben onu seviyorum, hepinizin sevdiğine eminim... Türk halkının başı sağ olsun."

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