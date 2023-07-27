Usta oyuncu Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Dedesinin vefatının ardından duygularını dile getiren Emre Gruda şunları söyledi:

"İlginç bir an yaşıyorum. Burada benim için bir baş hoca yatıyor, sanat adına kendi adıma pek çok şey öğrendim. Bana duygularımı kontrol etmeyi öğretmişti, o yüzden şu an ağlamıyorum. Ben onu seviyorum, hepinizin sevdiğine eminim... Türk halkının başı sağ olsun."