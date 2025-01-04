Usta sanatçı Ferdi Tayfur’a veda! Binlerce kişi AKM’ye akın etti

ORHAN GENCEBAY MESLEKTAŞINA BÖYLE VEDA ETTİ

Orhan Gencebay, sahneye çıkıp "Sevgili kardeşim şu an son yolculuğuna çıkıyor. Bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi. Bizi 70li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmiş gibi Ferdici, Orhancı... 70'li yıllarda siyasi art niyetli olanlar vardı ve o yıllar zordu bizi de ayırmışlardı... Biz birbirimizi çok seviyorduk. Yalanlar da söylenmişti aramızı açmak için... O benim sevgili kardeşim... Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalede yaptı ve göçtü. Ne söylesem ki? Şu an 39 derece ateşim var, özür dilerim karşınıza böyle çıktım... Ben sözü çok uzattım. İzninizle en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berhudar olun..."