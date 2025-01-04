Usta sanatçı Ferdi Tayfur'a veda! Binlerce kişi AKM'ye akın etti
79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için AKM'de tören düzenlendi. Binlere kişinin akın ettiği AKM'de hep bir ağızdan usta sanatçının efsaneleşen 'İçim Yanar' şarkısı söylendi. Törene katılan Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses de usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
HABER MERKEZİ
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma tören düzenlendi.
Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu. Salonu dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan sanatçının efsaneleşen 'İçim yanar' şarkısını söyledi.
Törene ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni de katıldı.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy tören öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy, "Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli değerimizi bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, şarkılarıyla vurmuşlardır ve onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabul etmişlerdir. Ve ona Ferdi baba demişlerdir ki bu aziz millet herkesi bu kadar içten ve bu kadar saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade bir o kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.
ORHAN GENCEBAY MESLEKTAŞINA BÖYLE VEDA ETTİ Orhan Gencebay, sahneye çıkıp "Sevgili kardeşim şu an son yolculuğuna çıkıyor. Bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi. Bizi 70li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmiş gibi Ferdici, Orhancı... 70'li yıllarda siyasi art niyetli olanlar vardı ve o yıllar zordu bizi de ayırmışlardı... Biz birbirimizi çok seviyorduk. Yalanlar da söylenmişti aramızı açmak için... O benim sevgili kardeşim... Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalede yaptı ve göçtü. Ne söylesem ki? Şu an 39 derece ateşim var, özür dilerim karşınıza böyle çıktım... Ben sözü çok uzattım. İzninizle en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berhudar olun..."
Sağlık problemleri olmasına rağmen arabeskin ustasını yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde sahnede konuştu.