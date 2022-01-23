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Üvey Baba dizisinin Lamia'sı Burçin Abdullah son haliyle görenleri hayran bıraktı

Bir dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Üvey Baba'da canlandırdığı Lamia karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekse de, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





