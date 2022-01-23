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Üvey Baba dizisinin Lamia'sı Burçin Abdullah son haliyle görenleri hayran bıraktı
Üvey Baba dizisinin Lamia'sı Burçin Abdullah son haliyle görenleri hayran bıraktı
Bir dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Üvey Baba'da canlandırdığı Lamia karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekse de, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 12:10
10 yaşında "Üvey Baba" dizi ile setlere adım atan Burçin Abdullah, dizideki performansıyla o dönemin en çok konuşulan oyuncularından olmuştu.
Son olarak Diriliş Ertuğrul'da Hafsa Hatun olarak karşımıza çıkan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.
İşte başta Burçin Abdullah olmak üzere birçok ünlü ismin şaşırtan değişimleri…