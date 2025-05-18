Uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı! Oyuncu Feyza Civelek hakkında karar açıklandı
Oyuncu Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısından madde alırken yakalandığı olaya ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı. Satıcının 15 yıl hapse çarptırılmasının ardından, Civelek hakkında da kararı açıklandı.
SABAH
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Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz yıl uyuşturucu madde siparişi verdiği torbacı ile buluştuğu esnada polise yakalanmıştı. Torbacıya 'getirdin mi malzemeleri' diyerek seslenen oyuncu siparişe ulaşamadan polise yakalanmıştı.
Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede uyuşturucuyu temin eden şüpheli Selçuk Ç. hakkında 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
TANIK OLARAK YER ALDI
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan dosyada sanık Selçuk Ç., 15 yıl hapse çarptırılırken, tanık olarak dosyada yer alan Feyza Civelek için ise sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.
Mahkeme Civelek'in savunmasını yeterli bulmadı uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
DELİL YETERSİZ TAKİPSİZLİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Feyza Civelek'e nefes aldıran bir karar çıktı. Soruşturmanın tamamlanması sonrası savcılık kararında olay günü Feyza Civelek'in üzerinde uyuşturucu bulunmadığı belirtildi.Dava açmak için delilin bulunmaması nedeniyle Feyza Civelek hakkında takipsizlik kararı verildiği aktarıldı.