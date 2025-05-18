Uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı! Oyuncu Feyza Civelek hakkında karar açıklandı

TANIK OLARAK YER ALDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan dosyada sanık Selçuk Ç., 15 yıl hapse çarptırılırken, tanık olarak dosyada yer alan Feyza Civelek için ise sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Mahkeme Civelek'in savunmasını yeterli bulmadı uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.