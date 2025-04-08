Volkan Konak’a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

'Sensiz eksik kaldım' diyen Selma Konak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu ben ise canımı kaybettim. İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız.

Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye. Öyle bağlıydık birbirimize... Her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık.