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Haberler Galeri Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından 33 yıllık eşine duygu yüklü bir veda mesajı yazdı. 'Sensiz eksik kaldım' diyen Selma Konak "Onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım
Volkan Konak’a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Konak, vasiyeti üzerine Trabzon'un Maçka ilçesine ceviz ağacının altında toprağa verildi.

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Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım
Volkan Konak’a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

Konak'ın 33 yıllık eşi Selma Konak, günler sonra yaşadığı acıya ilişkin sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım
Volkan Konak’a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

'Sensiz eksik kaldım' diyen Selma Konak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu ben ise canımı kaybettim. İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız.

Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye. Öyle bağlıydık birbirimize... Her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık.

Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım
Volkan Konak’a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor.

Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar.

Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım
Volkan Konak’a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım

Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar. Yeniden kavuşacağımız güne dek...'