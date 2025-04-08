Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım
Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından 33 yıllık eşine duygu yüklü bir veda mesajı yazdı. 'Sensiz eksik kaldım' diyen Selma Konak "Onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor." ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ
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Volkan Konak'a eşinden duygu yüklü veda mesajı: Sensiz eksik kaldım
Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Konak, vasiyeti üzerine Trabzon'un Maçka ilçesine ceviz ağacının altında toprağa verildi.