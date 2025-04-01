Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Kıbrıs'ta verdiği konserde fenalaşarak hayatını kaybetti. Memleketi Maçka'da defnedilecek olan Volkan Konak için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Konak'ın sevenleri camiye akın ederken adeta izdiham yaşandı. Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak'ın haykırışı yürekleri sızlattı.
HABER MERKEZİ
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Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı
Cerrahpaşa, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim şarkıları ile çok sevilen Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı
Volkan Konak bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanıyor. Konak'ın cenazesi namazın ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderilecek.
Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı
İZDİHAM YAŞANDI
Volkan Konak'ın cenazesinde adeta izdiham yaşandı. Polislerin kurduğu barikat izdiham nedeniyle yere düştü.
Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı
35 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Selma Konak 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı dökerken, sanatçının büyük kızı Şimal ise baygınlık geçirdi.
Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın küçük kızı Derin Konak
Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı
Konak, "Kavgan güzel ve büyük olmalı. Ölüm bize güzel olmalı... Şu lodosta soba zehirlenmelerine çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum... Ölüm bile güzel olmalı" demişti...
Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı