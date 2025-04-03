Volkan Konak'ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük
Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybeden Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak'ın yıllar önce konserinde söylediği sözler ortaya çıktı. Konak'ın konserinde kullandığı "Baba tarafına uysak 58'de öldük" ifadeleri vefatının ardından yeniden gündem oldu.
HABER MERKEZİ
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle 'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, 2 Nisan'da öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.
SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sanatçının ani ölümü, müzik dünyasını ve hayranlarını yasa boğarken, Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserde söylediği sözler ortaya çıktı.
Konak'ın konser sırasında sahnede yaptığı esprili konuşmada, "Baba tarafına uysak 58'de öldük" ifadelerini kullanması, sosyal medyada gündem oldu.
''BABASININ MEZARINA YATTI''
Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim.
'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullanmıştı.