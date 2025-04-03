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Haberler Galeri Volkan Konak'ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük

Volkan Konak'ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük

Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybeden Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak'ın yıllar önce konserinde söylediği sözler ortaya çıktı. Konak'ın konserinde kullandığı "Baba tarafına uysak 58'de öldük" ifadeleri vefatının ardından yeniden gündem oldu.

HABER MERKEZİ

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Volkan Konak’ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Volkan Konak’ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle 'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, 2 Nisan'da öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.

Volkan Konak’ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük

SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanatçının ani ölümü, müzik dünyasını ve hayranlarını yasa boğarken, Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserde söylediği sözler ortaya çıktı.

Konak'ın konser sırasında sahnede yaptığı esprili konuşmada, "Baba tarafına uysak 58'de öldük" ifadelerini kullanması, sosyal medyada gündem oldu.

Volkan Konak’ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük

''BABASININ MEZARINA YATTI''

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim.

Volkan Konak’ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük

'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullanmıştı.

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