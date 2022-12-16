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Haberler Galeri Wilma Elles dünyaevine girdi

Wilma Elles dünyaevine girdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile İzmir'de nikah masasına oturdu. İşte Wilma Elles'in en mutlu gününden kareler...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:30
Wilma Elles dünyaevine girdi

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturdu.

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Wilma Elles dünyaevine girdi

36 yaşındaki güzel, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşıp, ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.

Wilma Elles dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten mutlu bir haber geldi. Elles, ikinci kez evlendi.

Wilma Elles dünyaevine girdi

Bir ömür mutluluğa 'evet' diyen ikili sade bir nikah tercih etti.

Wilma Elles dünyaevine girdi

İşte Wilma Elles'in nikah kareleri...

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