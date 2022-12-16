Wilma Elles dünyaevine girdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile İzmir'de nikah masasına oturdu. İşte Wilma Elles'in en mutlu gününden kareler...
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:20Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:30
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'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturdu.
36 yaşındaki güzel, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşıp, ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.
Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten mutlu bir haber geldi. Elles, ikinci kez evlendi.
Bir ömür mutluluğa 'evet' diyen ikili sade bir nikah tercih etti.