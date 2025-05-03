Yalın hakkındaki iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Ünlü şarkıcı Yalın'ın lüks bir restoranda çalışanı azarladığı iddia edilmişti. Bir şov programında özellikle genç kızların sevgilisi Yalın için "Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu garsona da beni azarladı." sözleri sonrası ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.
HABER MERKEZİ
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Bir Youtube programına katılan seyirci Yalın ile ilgili 3 yıl önce yaşadığını anıyı anlattı. Bir anda gündeme oturan iddialarla ilgili şarkıcı Yalın'dan açıklama geldi.
Lüks bir yerde çalıştığını belirten çalışan, "3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk, saat 5'te kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Hadi oturacağım' falan dedi, hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun?
Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye deli gibi bağırmaya başladı. Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu garsona da beni azarladı. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var ya 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı, ben de ağladım. Çok üzüldüm, çok seviyordum onu çünkü. Kahramanınızla tanışmayın demişler ya, öyle bir hikaye." diyerek Yalın ile yıllar önce yaşadığı anısını anlattı.
YALIN'DAN YANIT
İddialar sosyal medyanın gündemine otururken Yalın'dan iddialara yanıt geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikaye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." dedi.