Yalın hakkındaki iddialar sonrası sessizliğini bozdu

Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye deli gibi bağırmaya başladı. Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu garsona da beni azarladı. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var ya 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı, ben de ağladım. Çok üzüldüm, çok seviyordum onu çünkü. Kahramanınızla tanışmayın demişler ya, öyle bir hikaye." diyerek Yalın ile yıllar önce yaşadığı anısını anlattı.