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Yasa dışı bahis davasında Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada ünlü şovmenin aldığı ceza belli oldu.

HABER MERKEZİ

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Yasa dışı bahis davasında Mehmet Ali Erbil’e hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Daha sonrasında ise bu karar kaldırılmıştı.

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Yasa dışı bahis davasında Mehmet Ali Erbil’e hapis cezası

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada kimlik tespiti yapılan Erbil, tiyatro oyuncusu olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu söylemişti.

Yasa dışı bahis davasında Mehmet Ali Erbil’e hapis cezası

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın iddianamedeki suçtan cezalandırılmasını istemiş, adli kontrol tedbirin devamına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Yasa dışı bahis davasında Mehmet Ali Erbil’e hapis cezası

Erbil'in yasadışı bahise teşvik davasında karar çıktı. Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası verildi.

Yasa dışı bahis davasında Mehmet Ali Erbil’e hapis cezası

Ayrıca 1000 TL adli para cezası da verildi. Hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi.