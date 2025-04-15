Yasa dışı bahis davasında Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada ünlü şovmenin aldığı ceza belli oldu.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Daha sonrasında ise bu karar kaldırılmıştı.