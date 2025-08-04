Yeniden barışan Devrim Özkan ve Lucas Torreira soluğu Bodrum’da aldı

Lucas Torreira geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncuyu tekrar takibe almaya başlamış hatta fotoğrafını dahi beğenmişti. Bu hamlelere Devrim Özkan'ın sessiz kalması ise Torreira'nın geri çekilmesine neden olmuştu.Fakat evleneceklerine kesin gözüyle bakılan bir ayrıl bir barış çiftten yine sevindiren haber geldi.