Yeniden barışan Devrim Özkan ve Lucas Torreira soluğu Bodrum'da aldı
Bir küs bir barış ilişkileri ile konuşulan oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Lucas Torreira yeniden barışma kararı aldı. Sosyal medya paylaşımları ile barıştıklarını ilan eden çift soluğu Bodrum'da aldı. İşte çiftten barışma sonrası ilk kare...
HABER MERKEZİ
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26 yaşındaki güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, yollarını ayırma kararı almıştı.
Lucas Torreira geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncuyu tekrar takibe almaya başlamış hatta fotoğrafını dahi beğenmişti. Bu hamlelere Devrim Özkan'ın sessiz kalması ise Torreira'nın geri çekilmesine neden olmuştu.Fakat evleneceklerine kesin gözüyle bakılan bir ayrıl bir barış çiftten yine sevindiren haber geldi.
Devrim Özkan sosyal medya hesabından Galatasaray - Lazio dostluk maçından görüntü paylaşarak Lucas Torreira'nın hareketini yaptı, başarılı futbolcu ise bu hikayeye 'Hayatımın aşkı' yanıtını verdi.Aşklarını ilan eden çift bu kez Bodrum'da görüntülendi.
Gün boyu teknede güneş ve denizin tadını çıkaran ikili daha sonra denize girerek birbirlerini öpücüklere boğdu.