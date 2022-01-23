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Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ'un eşi de meğer ünlüymüş

Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ'un eşi de meğer ünlüymüş

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası da meğer ünlüymüş. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 12:24
Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşırttı.

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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş
Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

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