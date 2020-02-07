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Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler hayrete düştü

Son olarak Instagram'da kendisine 'nankör kadın, kalitesiz kadın' diyen kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulunan Yeşim Salkım yine dikkatleri üzerine çekti. Daha önce 'Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında? Yeşim Salkım evli mi? Yeşim Salkım'ın eşi kim?' sorularıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yeşim Salkım bu kez de çocuklarıyla gündem oldu. Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki siz Yeşim Salkım'ın çocukları olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Yeşim Salkım olmak üzere ünlülerin çocukları...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 10:47
Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler hayrete düştü

Son olarak Instagram'da kendisine 'nankör kadın, kalitesiz kadın' diyen kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulunan Yeşim Salkım yine dikkatleri üzerine çekti. Daha önce 'Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında? Yeşim Salkım evli mi? Yeşim Salkım'ın eşi kim?' sorularıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yeşim Salkım bu kez de çocuklarıyla gündem oldu. Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki siz Yeşim Salkım'ın çocukları olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Yeşim Salkım olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler hayrete düştü

Bir çok ünlü ismin merak edilen çocuklarını sizler için derledik.

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler hayrete düştü

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler hayrete düştü

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler hayrete düştü

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