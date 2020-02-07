Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler hayrete düştü

Son olarak Instagram'da kendisine 'nankör kadın, kalitesiz kadın' diyen kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulunan Yeşim Salkım yine dikkatleri üzerine çekti. Daha önce 'Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında? Yeşim Salkım evli mi? Yeşim Salkım'ın eşi kim?' sorularıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yeşim Salkım bu kez de çocuklarıyla gündem oldu. Yeşim Salkım'ın çocuklarını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki siz Yeşim Salkım'ın çocukları olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Yeşim Salkım olmak üzere ünlülerin çocukları...