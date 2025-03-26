Yıldız Tilbe o hesaplar için yasal işlem başlattı

"Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve kötü niyetli klavye kullanıcılarıyla yıllardır mücadele eden müvekkilimiz, kamuya mâl olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı, ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır.