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Yıldız Tilbe o hesaplar için yasal işlem başlattı

Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar için harekete geçti. Hukuki mücadele başlattığını belirten Tilbe'nin avukatı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ

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Yıldız Tilbe o hesaplar için yasal işlem başlattı

Müzik dünyasının güçlü seslerinden Yıldız Tilbe, X (Twitter) platformunda kendi adıyla açılan bir hesabın kapatılması için takipçilerinden destek istedi.

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Yıldız Tilbe o hesaplar için yasal işlem başlattı

Sanatçı, "Şu hesabı şikâyet edip kapattırabilir miyiz? Adımı kullanıp benimle ilgisi olmayan paylaşımlar yapıyor, bıktım" şeklinde bir paylaşım yaptı. Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak da söz konusu hesap için şikâyette bulunduklarını açıkladı:

Yıldız Tilbe o hesaplar için yasal işlem başlattı

"Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve kötü niyetli klavye kullanıcılarıyla yıllardır mücadele eden müvekkilimiz, kamuya mâl olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı, ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır.

Yıldız Tilbe o hesaplar için yasal işlem başlattı

Adını kullanarak ve ne garabettir ki 'mavi tik'li sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri paylaşan, öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişiler hakkında yasal işlemleri başlattığımızı duyurur, bu paylaşımlara itibar etmemenizi rica ederiz."

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