’You’ dizisinin yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur’an-ı Kerim var

Başta Gossip Girl ve You dizisi olmak üzere son yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Penn Badgley USA Today'e röportaj verdi.

You dizisinin yeni sezonuyla gündemde olan Penn Badgley röportajında ünlü bir isim olarak yaşadığı gündelik hayatının detaylarını, bilinmeyen yönlerini ve aile yaşantısını hayranlarıyla paylaştı.