'You' dizisinin yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var
Gossip Girl ve son olarak da You dizisinde canlandırdığı rollerle çok beğenilen başarılı oyuncu Penn Badgley, verdiği röportajda söylediği sözlerle gündem oldu. Ünlü oyuncu 'Başucunuzda hangi kitap bulunur?' sorusuna Kur'an-ı Kerim cevabını verdi.
HABER MERKEZİ
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Başta Gossip Girl ve You dizisi olmak üzere son yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Penn Badgley USA Today'e röportaj verdi.
You dizisinin yeni sezonuyla gündemde olan Penn Badgley röportajında ünlü bir isim olarak yaşadığı gündelik hayatının detaylarını, bilinmeyen yönlerini ve aile yaşantısını hayranlarıyla paylaştı.