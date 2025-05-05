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'You' dizisinin yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

Gossip Girl ve son olarak da You dizisinde canlandırdığı rollerle çok beğenilen başarılı oyuncu Penn Badgley, verdiği röportajda söylediği sözlerle gündem oldu. Ünlü oyuncu 'Başucunuzda hangi kitap bulunur?' sorusuna Kur'an-ı Kerim cevabını verdi.

HABER MERKEZİ

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’You’ dizisinin yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur’an-ı Kerim var

Başta Gossip Girl ve You dizisi olmak üzere son yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Penn Badgley USA Today'e röportaj verdi.

You dizisinin yeni sezonuyla gündemde olan Penn Badgley röportajında ünlü bir isim olarak yaşadığı gündelik hayatının detaylarını, bilinmeyen yönlerini ve aile yaşantısını hayranlarıyla paylaştı.

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’You’ dizisinin yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur’an-ı Kerim var

Ünlü oyuncunun şu sıralar ne okuduğu, başucunda hangi kitabın bulunduğu sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı.

Badgley soruyu "Başucumda bir Kur'an-ı Kerim var. Zaman zaman Kur'an'dan ayetler okuyup meditasyon yapıyorum" diye cevapladı.

’You’ dizisinin yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kur’an-ı Kerim var

2017'den beri meslektaşı Domino Kirke ile evli olan Penn Badgley ikiz babası olmaya hazırlanıyor.

Çiftin 4 yaşında bir oğulları daha var.