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Haberler Galeri Yurdal Sert'in eski eşi İvana Sert'e ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

Yurdal Sert'in eski eşi İvana Sert'e ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

Sırp asıllı ünlü modacı İvana Sert, 2011 yılında boşandığı eski eşi iş insanı Yurdal Sert hakkında mal rejimi davası açmıştı. O davada karar çıktı. Mahkeme, Yurdal Sert'in eski eşine 4.5 milyon Tl ödemesini hükmetti.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:11
Yurdal Sert’in eski eşi İvana Sert’e ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

İvana Sert ve iş adamı eski eşi Yurdal Sert, 2011 yılında boşanmıştı. Çiftin oğlunun velayeti İvana Sert'te kalırken tazminat olarak 400 bin TL ve aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar verilmişti.

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Yurdal Sert’in eski eşi İvana Sert’e ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

İSTİNAFTAN DÖNDÜ

İvana Sert, oğlu Ateş'e verilen aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmişti. Mahkeme Yurdal Sert'in oğlu için eski eşine 9 bin 500 TL ödemesine karar vermişti.

Yurdal Sert’in eski eşi İvana Sert’e ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

Taraflar davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi kararı bozarak tekrar aile mahkemesine gönderdi. İvana Sert ve Yurdal Sert arasındaki nafaka davası yeniden görülmeye başlandı.

Yurdal Sert’in eski eşi İvana Sert’e ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

MAHKEME KARAR VERDİ

İvana Sert boşanmanın ardından 2012 yılında eski eşi Yurdal Sert'e mal rejimi davası açmıştı. Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Aile mahkemesinde görülen duruşmada, iş insanı Yurdal Sert'in eski eşi İvana Sert'e katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemesine karar verildi.

Yurdal Sert’in eski eşi İvana Sert’e ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı
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