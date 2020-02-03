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> Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Pazartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul'un 29. yeni bölümüne az bir süre kala oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Agah Karaçay rolüyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın ortaya çıkan yıllar önceki hali dizinin takipçilerini hayrete düşürdü. İşte görenleri hayrete düşüren Fikret Kuşkan ve ünlülerin yıllar önceki fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 13:38
Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 13:41
Pazartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul'un 29. yeni bölümüne az bir süre kala oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Agah Karaçay rolüyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın ortaya çıkan yıllar önceki hali dizinin takipçilerini hayrete düşürdü. İşte görenleri hayrete düşüren Fikret Kuşkan ve ünlülerin yıllar önceki fotoğrafları...