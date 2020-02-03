  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Pazartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul'un 29. yeni bölümüne az bir süre kala oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Agah Karaçay rolüyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın ortaya çıkan yıllar önceki hali dizinin takipçilerini hayrete düşürdü. İşte görenleri hayrete düşüren Fikret Kuşkan ve ünlülerin yıllar önceki fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 13:38 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 13:41
Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Pazartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul'un 29. yeni bölümüne az bir süre kala oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Agah Karaçay rolüyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın ortaya çıkan yıllar önceki hali dizinin takipçilerini hayrete düşürdü. İşte görenleri hayrete düşüren Fikret Kuşkan ve ünlülerin yıllar önceki fotoğrafları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Kenan İmirzalıoğlu

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Kıvanç Tatlıtuğ

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Kartal Tibet

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Burak Özçivit

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Berfin Nilsu Aktaş kimdir? Kaç yaşında?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Berfin Nilsu Aktaş kimdir? Kaç yaşında?
BİZE ULAŞIN