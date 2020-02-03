Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Pazartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul'un 29. yeni bölümüne az bir süre kala oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Agah Karaçay rolüyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın ortaya çıkan yıllar önceki hali dizinin takipçilerini hayrete düşürdü. İşte görenleri hayrete düşüren Fikret Kuşkan ve ünlülerin yıllar önceki fotoğrafları...