Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bugün yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Zerrin Özer, aldığı flaş kararı sosyal medyadan duyurdu. YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ! 90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. USTA SANATÇI MÜZİK KARİYERİNİ SONLANDIRDI Usta sanatçı Özer, müzik kariyerini sonlandırdığını belirtti. 'KENDİ İRADEMLE SONLANDIRDIM...' Özer, 'Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer… Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer' ifadelerini kullandı.