Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 64 yaşındaki ünlü isim, verdiği kararla tüm hayranlarını üzdü. İşte Zerrin Özer'in flaş kararı...