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Haberler Galeri Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 64 yaşındaki ünlü isim, verdiği kararla tüm hayranlarını üzdü. İşte Zerrin Özer'in flaş kararı...

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:17 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:41
Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bugün yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

Zerrin Özer, aldığı flaş kararı sosyal medyadan duyurdu.

Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ!

90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

USTA SANATÇI MÜZİK KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Usta sanatçı Özer, müzik kariyerini sonlandırdığını belirtti.

Zerrin Özer kararını açıkladı! Hayranlarını üzdü

"KENDİ İRADEMLE SONLANDIRDIM..."

Özer, "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer… Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım.

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