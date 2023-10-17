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Haberler Galeri 1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen son yaptığı iş ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:21

1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration Restore adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

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1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

Çalıların arasında hurdaya ayrılmış ve terk edilmiş 1986 model Toyota Camry araba bulan kişi otomobili evine götürdü.

1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi arabanın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

Arabanın her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

İşte hurda halindeki arabanın son hali.

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