Haberler Galeri 1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

1986 model Toyota Camry marka arabayı hurdadan alıp restore etti! Her parçasını tek tek elden geçirdi...

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen son yaptığı iş ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





