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1994 model arabanın eski halinden eser kalmadı! Paha biçilemiyor
Bir dönem en çok tercih edilen otomobillerin başında gelen 1994 model Şahin, öyle bir değişim geçirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Eski halinden eser kalmayan araca şimdi paha biçilemiyor. İşte şaşkına çeviren o değişim...
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:43Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:46
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Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini söyleyen kişi kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracıda yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şu anda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.
Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim'' demişti.
Otomobil'in yıllardan beri Hangar'da yattığını söyleyen Güzel, "Aracın her tarafı orijinal, defransiyel yağı, ön tampon, arka tampon, stop camları aracın iğnesi değişmemiş. stepnesi ve dört lastiği fabrika çıkışıdır. Aracın içinden teyp yok. Bu araçlar fabrikasyon olduğu için teyp ve paspas olmaz. Benim aldığım kişi arka koltuğa kimse oturmadı.