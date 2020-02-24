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Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfadan ulaşılabilecek

Araç sahiplerinin vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilere tek bir sayfada erişilebileceği portal, yakın zamanda kullanıma açılacak

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 19:06
Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfadan ulaşılabilecek

Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfadan ulaşılabilecek

Oktay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfada erişilebilecek" dedi.

Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfadan ulaşılabilecek

Öte yandan Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır" dedi.

Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfadan ulaşılabilecek

Fuat Oktay, 2020 yılında Dijital Türkiye çalışmalarındaki temel önceliklerden ilkinin, karar vericilerin veriye dayalı olarak karar almasını sağlayacak, 7/24 verilere erişebileceği raporlama sistemini Dijital Türkiye Portalı'nda hayata geçirmek olacağını kaydetti.

Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfadan ulaşılabilecek

Bu kapsamda Dijital Türkiye hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak veriye dayalı performans takip sistemi geliştirdiklerini vurgulayan Oktay, "Dijital Türkiye Performans Sistemi adını verdiğimiz bu sistemin testleri ve pilot çalışmaları tamamlanmış olup, yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır" diye konuştu.

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