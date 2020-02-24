Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfadan ulaşılabilecek

Oktay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfada erişilebilecek" dedi.