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Beklenen liste belli oldu: İşte en ucuz 2022 model sıfır araçlar...
Beklenen liste belli oldu: İşte en ucuz 2022 model sıfır araçlar...
Otomobil sahibi olmak isteyenlerin hiç şüphesiz en çok merak ettikleri konu güncel fiyatlar. İkinci el arabaların sıfır arabalardan daha pahalı olduğu şu günlerde sizler için bütçe dostu en ucuz araba seçeneklerini derledik. İşte en ucuz 2022 model sıfır araçlar...
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 13:22
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Temmuz ayı sıfır otomobil modelleri ve fiyatları ile ilgili listeler güncellendi. Peki en ucuz sıfır otomobil kaç para? Son dakika: Sıfır otomobil modelleri ve fiyatları neler? Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 700 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...
Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi.
400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. Fiyat bütçeye uysa da araç yok. Ya da istenilen aracı bulmak hiç kolay değil.
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 700 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 488.900 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 527.600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 569,700 TL
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 576.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 662.200 TL