Beklenen liste belli oldu: İşte en ucuz 2022 model sıfır araçlar...

Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi.

400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. Fiyat bütçeye uysa da araç yok. Ya da istenilen aracı bulmak hiç kolay değil.