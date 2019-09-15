  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Külüstür arabayı servete dönüştüren adam sosyal medyada adeta fenomen oldu. Ucuz bir fiyata yani bin 200 TL'ye aldığı aracı yaptığı modifiye ile 8 milyona sattı. Otomobil modifiye uzmanlarının hayrete düştüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. İşte modifiye severlerin hayranlıkla izlediği o değişimin hikayesi... Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:24
Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Bazen en kötüsüne bile şans vermek gerekir. İşte bu da onlardan biri. Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu otomobili görenler telefonuna sarıldı! Almanya'da Frankfurt Otomobil Fuarı (Frankfurt Auto Show) rüzgarı esti! İşte en yeni otomobiller
Bu otomobili görenler telefonuna sarıldı! Almanya'da Frankfurt Otomobil Fuarı (Frankfurt Auto Show) rüzgarı esti! İşte en yeni otomobiller
BİZE ULAŞIN