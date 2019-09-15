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> Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor
Bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor
Külüstür arabayı servete dönüştüren adam sosyal medyada adeta fenomen oldu. Ucuz bir fiyata yani bin 200 TL'ye aldığı aracı yaptığı modifiye ile 8 milyona sattı. Otomobil modifiye uzmanlarının hayrete düştüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. İşte modifiye severlerin hayranlıkla izlediği o değişimin hikayesi... Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir.
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:24
Bazen en kötüsüne bile şans vermek gerekir. İşte bu da onlardan biri. Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...
Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.
Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...
Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..