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Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı
Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı
YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş halde akülü Bugatti bulan kişi arabayı eve götürerek restore etti. O anları saniye saniye kaydetti.
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:27
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:28
YouTube'da Restoration T - D adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.
Çalıların arasında bulduğu akülü Bugatti arabayı evine götüren bu kişi tüm parçaları elden geçirerek arabayı restore etti. Youtber o anları ise takipçileriyle paylaştı.
Arabanın son hali ise görenleri şaşırttı.