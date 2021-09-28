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Haberler Galeri Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı

Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı

YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş halde akülü Bugatti bulan kişi arabayı eve götürerek restore etti. O anları saniye saniye kaydetti.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:27 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:28
Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı

YouTube'da Restoration T - D adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

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Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı

Çalıların arasında bulduğu akülü Bugatti arabayı evine götüren bu kişi tüm parçaları elden geçirerek arabayı restore etti. Youtber o anları ise takipçileriyle paylaştı.

Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı

Arabanın son hali ise görenleri şaşırttı.

Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı

İşte o anlar.

Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı
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