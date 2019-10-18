  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Araba almak isteyen artık en az benzin ve mazot tüketen otomobilleri araştırıyor. İnsanlar daha az benzinle daha fazla kilometre yapmak istiyor. Bu bağlamda haberimizde en az yakan benzinli ve dizel otomobiller ve markaları sizler için derledik. Araba almadan önce bu listeye bakmanızı tavsiye ederiz. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi... Bu bağlamda özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün oluyor..

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:49
En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Hyundai i10 1.0 Style

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Fiat Panda 1.2 Pop

En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Fiat Punto 1.2 Popstar

En az yakan araba modelleri hangileri? İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Ford Fiesta 1.25 Trend

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Otomobil alacaklar dikkat! En güvenli otomobil hangisi? Bu listeye bakmadan sakın almayın
Otomobil alacaklar dikkat! En güvenli otomobil hangisi? Bu listeye bakmadan sakın almayın
BİZE ULAŞIN