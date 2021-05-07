Görenler gözlerine inanamadı! Bu karavanın öyle bir özelliği var ki...

Bu karavanı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği kendi helikopterinin olması. Helikopter, karavanla birleşik değil, yani onu çatınıza da park edebilirsiniz. Yemeğini rahatlıkla pişirebileceğiniz ocak, fırın, buzdolabı ve mikrodalganın da bulunduğu eksiksiz bir mutfağı var. Üst güverte, Robinson R22 helikopterini bulacağınız bir eğlence alanı, spa küveti ve helikopter iniş alanı ile helikopter platformu ulaşım sırasında ana yatak odasının üstünde kalıyor. Fiyatını ilk duyduğunuzda biraz korkuyorsunuz ama karavanın içini gördükçe o fiyata değdiğini de anlıyoruz. Furrion tarafından araç CES 2017'de tanıtıldı ve oldukça ilgi gördü. KİRA ÖDEMEKTEN BIKINCA Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü. Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı. 2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı. 'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu' Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor. İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev: