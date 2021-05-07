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Görenler gözlerine inanamadı! Bu karavanın öyle bir özelliği var ki...

Yurt dışında 2.5 milyon dolara satışa sunulan bir karavan özelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2021 Cuma 11:43
Görenler gözlerine inanamadı! Bu karavanın öyle bir özelliği var ki...

Bu karavanı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği kendi helikopterinin olması.

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Görenler gözlerine inanamadı! Bu karavanın öyle bir özelliği var ki...

Helikopter, karavanla birleşik değil, yani onu çatınıza da park edebilirsiniz. Yemeğini rahatlıkla pişirebileceğiniz ocak, fırın, buzdolabı ve mikrodalganın da bulunduğu eksiksiz bir mutfağı var.

Görenler gözlerine inanamadı! Bu karavanın öyle bir özelliği var ki...

Üst güverte, Robinson R22 helikopterini bulacağınız bir eğlence alanı, spa küveti ve helikopter iniş alanı ile helikopter platformu ulaşım sırasında ana yatak odasının üstünde kalıyor.

Görenler gözlerine inanamadı! Bu karavanın öyle bir özelliği var ki...

Fiyatını ilk duyduğunuzda biraz korkuyorsunuz ama karavanın içini gördükçe o fiyata değdiğini de anlıyoruz. Furrion tarafından araç CES 2017'de tanıtıldı ve oldukça ilgi gördü.

Görenler gözlerine inanamadı! Bu karavanın öyle bir özelliği var ki...
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