Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...

Güney Afrikalı adamın hayallerini gerçekleştirmesi olay oldu. Kendi evinin garajında hayalindeki arabayı yapan kişi herkesi şaşırttı. Güney Afrika'da bir otomobil tutkunu hayalindeki arabayı evinin garajında yaptı. Elektrik mühendisi olan Moses Ngobeni çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. 16 bin 750 dolar harcayan Güney Afrikalı adam 3 yılını verecek farklı model araçlardan topladığı parçalarla düşlerindeki otomobili yaptı. Moses Ngobeni araç için 1998 model BMW 318is, 1986 Mazda 323, 2005 BMW M3 E46, Volkswagen Caddy, 2011 Audi TT ve 2015 Nissan GT-R'ın parçalarından faydalandı. Örneğin arka camları Mazda'dan fren ışığını BMW 318is'ten aldı. Otomobil meraklısı adam ayrıca otomobil cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilir hale getirdi. Arabanın medyanın gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Ngobeni