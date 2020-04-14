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Haberler Galeri Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...

Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...

Güney Afrikalı adamın hayallerini gerçekleştirmesi olay oldu. Kendi evinin garajında hayalindeki arabayı yapan kişi herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2020 Salı 14:37
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...
Güney Afrika'da bir otomobil tutkunu hayalindeki arabayı evinin garajında yaptı.
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Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...
Elektrik mühendisi olan Moses Ngobeni çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...
16 bin 750 dolar harcayan Güney Afrikalı adam 3 yılını verecek farklı model araçlardan topladığı parçalarla düşlerindeki otomobili yaptı.
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...
Moses Ngobeni araç için 1998 model BMW 318is, 1986 Mazda 323, 2005 BMW M3 E46, Volkswagen Caddy, 2011 Audi TT ve 2015 Nissan GT-R'ın parçalarından faydalandı.
Hayallerindeki otomobili evinin garajında yaptı! Dünyayı hayran bıraktı...
Örneğin arka camları Mazda'dan fren ışığını BMW 318is'ten aldı.
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