Huawei otomobil dünyasına adım attı: İşte Seres SF5

Huawei'den yapılan açıklamaya göre araç sadece elektrik desteğiyle 180 kilometre yol yapabiliyor. Tam dolu bir depo ve tam dolu bir batarya ile aracın 1000 kilometrelik bir menzil vaadi var. Çift taraflı şarj özelliği sayesinde elektrikli aletlerişarj etme imkanı sağlıyor.