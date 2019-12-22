  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!

Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!

Hurdalıkta kullanılamaz halde bulunan 1969 model Ford Mustang'i 1200 TL'ye satın alan bir kişi 300 bin dolar harcayarak arabayı baştan yaptı. Ford Mustang'in son halini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte efsane otomobil Ford Mustang'in kare kare inanılmaz değişimi....

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2019 Pazar 14:55 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019 Pazar 14:55
Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!

Eski bir garajda unutulan 1961 model Chevrolet Corvette C1 tam 44 yıl sonra fark edilince bakın ne oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!

Kilometresi 150 binde olan aracın şu an ise çok büyük paralar karşılığında satılması düşünülüyor.

Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!

İşte o aracın şaşıracağınız son hali...

Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!
Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Şeker hastalarında gizli kalp riski
Şeker hastalarında gizli kalp riski
BİZE ULAŞIN