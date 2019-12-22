Haberler Galeri Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!

Hurdalıktan aldı! 1969 model Ford Mustang'i öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor!

Hurdalıkta kullanılamaz halde bulunan 1969 model Ford Mustang'i 1200 TL'ye satın alan bir kişi 300 bin dolar harcayarak arabayı baştan yaptı. Ford Mustang'in son halini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte efsane otomobil Ford Mustang'in kare kare inanılmaz değişimi....

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2019 Pazar 14:55 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019 Pazar 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





