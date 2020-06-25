İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı

İlk olarak sıfır emisyonlu versiyonu ile karşımıza çıkan araç, 136 bg güç ve 260 Nm tork üretebilecek bir sisteme sahip olacak. Azami hızı 150 km/sa ile sınırlanan model, Peugeot e-2008'de de karşımıza çıkan 50 kWh'lik bataryayı kullanıyor. WLTP verilerine göre Mokka, Normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunacak. Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil çok daha yukarıya tırmanacak. 100 kW'lık hızlı şarj sistemi sayesinde yeni nesil Mokka'nın 0-%80 şarj oranına sadece yarım saatte ulaşacağı da açıklanan veriler arasında.