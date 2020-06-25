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Haberler Galeri İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı

İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı

Opel'in B segment SUV modeli Mokka tamamen yenilendi. 2017'de PSA bünyesine geçen Opel, yeni Mokka'nın ilk olarak elektrikli versiyonunu tanıttı.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:07 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:09
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı

Opel bir süreden beridir yeni Mokka modeli hakkında tadımlık diyebileceğimiz görseller paylaşıyordu. Aslında Alman otomotiv devi bu görsellerle ipuçları veriyordu. Sonunda Opel Mokka'nın üstündeki örtü kalktı ve yeni model tanıtıldı. Opel, yeni nesle taşıdığı Mokka ailesini tepeden tırnağa yenileyerek yaşlanan crossover'a modern bir görünüm kazandırmayı başarmış. PSA Grubu'nun CMP platformu ile tanışan Mokka, yenilenme sürecinde tam 120 kilogram hafiflemeyi de başarmış.

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İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı

Tasarımı tamamen değişen Mokka'nın, selefi ile arasında boyutsal değişiklikler de bulunuyor. Yeni nesil model tam 12.5 santimetre kısa olsa da aks aralığında 2 milimetre genişleme yaşanmış. Opel, Mokka'nın genişliğini de 10 milimetre artırarak çok daha havadar bir yaşam alan sunmayı amaçlamış. Yani kalabalık şehirlerde rahatça park edebileceğiniz fakat kabininde sıkışmayacağınız bir araç çıkmış ortaya.

İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı
Mokka'yı aile aracı olarak kullanmak isteyenler için bir iyi haberimiz daha var. Boyutlarında değişime uğrayan aracın bagaj kapasitesinde herhangi bir değişim yaşanmamış. Yeni nesil model, Mokka X'in 350 litrelik bagaj kapasitesini korumaya devam ediyor. Buna ek olarak galeride görebileceğiniz tamamen elektrikli versiyonun burkulma mukavemeti de -alt kısma yerleştirilen batarya sayesinde- yüzde 30 oranında artmış.
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı
İlk olarak sıfır emisyonlu versiyonu ile karşımıza çıkan araç, 136 bg güç ve 260 Nm tork üretebilecek bir sisteme sahip olacak. Azami hızı 150 km/sa ile sınırlanan model, Peugeot e-2008'de de karşımıza çıkan 50 kWh'lik bataryayı kullanıyor. WLTP verilerine göre Mokka, Normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunacak. Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil çok daha yukarıya tırmanacak. 100 kW'lık hızlı şarj sistemi sayesinde yeni nesil Mokka'nın 0-%80 şarj oranına sadece yarım saatte ulaşacağı da açıklanan veriler arasında.
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı! İşte yeni tasarımı

2021 model Opel Mokka, tamamen yenilenen tasarımı ile dikkat çekiyor. Aracın yenilenen yüzüne 18 inçlik alaşım jantlar eşlik ediyor. Yüksek teknoloji ile donatılan model, firmanın Vizor adını verdiği tasarım diline geçiş yaparak LED far ve stop takımlarına kavuşturulmuş. Opel, matrix LED farları da opsiyon seçenekleri arasına eklemeyi ihmal etmemiş.

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